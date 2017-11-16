Москва, 16 ноября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Правительственный закон, изменяющий бюджет Пенсионного фонда (ПФР) на 2017 год, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Правительство предложило новый бюджет ПФР из-за улучшения прогноза социально-экономического развития РФ до 2020 года. В частности, закон приводит бюджет ПФР в соответствие с законом о федеральном бюджете на 2017 год.

Так, объем средств, выделяемых в ПФР из федерального бюджета, на материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса будет уменьшен на 317,7 млн рублей из-за более высокой инфляции.

Кроме того, на 30 млрд рублей уменьшается объем трансфертов в ПФР на обязательное пенсионное страхование. Как рассказывал ранее глава ПФР Антон Дроздов, это связано с увеличением заработных плат на 507 млрд рублей в 2017 году, вследствие чего доходы ПФР от страховых взносов оказались выше.

Ассигнования из федерального бюджета на софинансирование пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет Фонда национального благосостояния также будут снижены. По расчетам правительства, в 2017 на эти цели потребуется 5,543 млрд рублей, а не 6,766 млрд рублей, как планировалось ранее.

Кроме того, правительство также хочет снизить размер трансфертов в ПФР из федерального бюджета для софинансирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет Фонда национального благосостояния.

Доходы бюджета ПФР в 2017 году окажутся выше на 687,2 млн рублей из-за увеличения страховых взносов от роста зарплаты членов летных экипажей гражданской авиации. Эти средства будут направлены на ежемесячные доплаты для таких пенсионеров.