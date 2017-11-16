Москва, 16 ноября, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Правительственный закон, повышающий акцизы на легковые автомобили и вносящий изменения в налоговое законодательство, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

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С 1 января 2018 года ставка акцизов на литр бензина и дизельного топлива вырастет на 50 копеек. Однако с 1 июля 2018 ставка будет еще раз увеличена — еще на 50 копеек за литр.

Кроме того, уточнены ставки акцизов для легковых автомобилей. Так, в течение 2018 года ставка для машин с мощностью двигателя более 200, но менее 300 лошадиных сил составит 714 рублей за 1 л. с. В 2019 году размер ставки будет увеличен до 743 рублей за 1 л. с., а в 2020 году — до 773 рублей за 1 л.с.

Для автомашин с мощностью двигателя от 300 до 400 л. с. ставка акциза в 2018 году составит 1218 рублей за 1 л. с. В 2019 году размер ставки вырастет до 1267 рублей за 1 л. с., а в 2020 году — до 1317 тыс. рублей за 1 л. с.

Для более мощных автомобилей с объемом двигателя более 400, но менее 500 л. с. ставка акциза в 2018 году составит 1260 рублей за 1 л. с., в 2019 году — 1310 рублей за 1 л. с., а в 2020 году — 1363 рублей за 1 л. с.

Для автомобилей с мощностью двигателя более 500 л. с. ставка акциза с 1 января по 31 декабря 2018 года поднимется до 1302 тыс. рублей за 1 л. с. В 2019 году она составит 1354 тыс. рублей за 1 л. с., а в 2020 году — 1408 рублей за 1 л. с.

По-новому теперь будет рассчитывать и транспортный налог — он будет зависеть от стоимости автомобиля. Для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей до 5 млн рублей и младше 3 лет предлагается использовать единый коэффициент для расчета налога — 1,1%. Коэффициент для расчете транспортного налога на машины дороже 5 млн рублей сохранится на действующем уровне в 2%.

Помимо повышения акцизов, закон переносит возможность для субъектов РФ ввести льготное налогообложения на движимое имущество с 2018 на 2019 год. При этом налоговые ставки, которые субъекты устанавливают на движимое имущество, не смогут превышать 1,1%. Предполагается, что в течение 2018 года ставка будет ограничена, а затем регионы получат право увеличивать ее до 2,2%.

Направлять информацию обо всех принятых изменениях в налоговой системе региона теперь можно будет в финансовые органы региона и в территориальные налоговые органы, а не в Минфин РФ или ФНС.

Кроме того, налогоплательщики получат возможность на инвестиционный налоговый вычет. Таким образом, налог на прибыль организации, который поступает в госказну, будет уменьшен на 10% от суммы расходов, которые инвестор потратил на приобретение или реконструкцию инфраструктурных объектов.