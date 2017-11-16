Тула, 16 ноября, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Новые технологии ремонта дорог будут применяться в Тульской области в 2018 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник 15 ноября на встрече с журналистами.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник

Как рассказал Дудник, в этом году в регионе было отремонтировано 52 участка автодорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 388 км. Идет ремонт и реконструкция шести мостов, устанавливается искусственное освещение на 52 км региональных дорог, уже установлено три светофора на трассах.

Сейчас государственную экспертизу проходит значимый для Тулы проект «Строительство Восточного обхода (2-й пусковой комплекс), который включает в себя строительство моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу». Старт работ по проекту запланирован на 2018 год.

Кроме того, в регионе реализуется проект «Безопасные и качественные дороги» (БКД), который определен президентом страны в качестве приоритетного. Его основная цель — приведение в нормативное состояние дорожной сети и сокращение количества мест концентрации ДТП на дорожной сети городских агломераций. Всего в рамках проекта БКД за 2017 год было отремонтировано порядка 210 км автодорог в области. Результаты проекта в Тульской области прошли общественное обсуждение и защиту в Федеральном дорожном агентстве. Исполнение проекта в регионе находится на постоянном личном контроле губернатора Алексея Дюмина.

В этом году, сообщил министр, была проведена полная диагностика автомобильных дорог Тульской агломерации и всех региональных дорог, планируемых для ремонта в 2018 году. Создан технический совет, куда вошли руководители всех подведомственных министерству транспорта и дорожного хозяйства учреждений. Это позволяет индивидуально подойти к каждому ремонтируемому участку дороги.

В общей сложности в 2018 году в регионе планируется отремонтировать 192 километра дорог по региональной программе и 117 километров дорог регионального и местного значения в рамках проекта БКД. Кроме того, будут завершены работы по реконструкции моста через р. Красивая Меча в Ефремовском районе.

При ремонте в следующем году, рассказал министр, будут использоваться новые методы ремонта дорожного покрытия. Например — метод холодного ресайклинга, который позволяет укрепить существующее основание путем добавления в него нового материала. Также дорожники будут применять при ремонте новые асфальтобетонные смеси на основе полимерных битумных материалов, что повысит прочность и износостойкость покрытия в несколько раз.

«В предыдущие годы в Тульской области была сформирована основная опорная сеть дорог. Сейчас мы приступаем к следующему этапу — ремонт дорог с применением новых технологий для увеличения срока эксплуатации», — сказал Родион Дудник.