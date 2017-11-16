Тула, 16 ноября, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Тульские оборонные предприятия активно осваивают выпуск гражданской продукции, ведётся работа по её продвижению на рынки и внутренний, и на внешние. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, заявил губернатор Алексей Дюмин на встрече с генеральным директором АО «АК «Туламашзавод» Евгением Дроновым 14 ноября.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с генеральным директором АО «АК «Туламашзавод» Евгением Дроновым

Алексей Дюмин отметил, что оборонно-промышленный комплекс традиционно вносит большой вклад в развитие экономики области. Во многом — за счёт выполнения гособоронзаказа. При этом активно осваивается и производство гражданской продукции.

Губернатор напомнил о задаче, которую поставил президент России Владимир Путин — к 2025 году увеличить долю гражданской продукции до 30% в общем объёме.

В номенклатуре «Туламашзавод» уже сегодня 20% — продукция гражданского назначения.

«Считаю, опыт «Туламашзавода» необходимо передавать другим нашим оборонным предприятиям», — сказал Алексей Дюмин.

Руководитель предприятия Евгений Дронов сообщил, что перед предприятием стоит задача к 2021 году увеличить выпуск гражданской продукции до 40%. Для этого предполагается реконструировать инструментальное производство.

Повышенного внимания потребует развитие станкостроительного направления. В 2018 году планируется выпустить порядка 20 отечественных станков. Кроме того, «Туламашзавод» будет увеличивать объемы производства дизельных двигателей, которые востребованы и в гражданской и в оборонной промышленности. Сегодня предприятие выпускает порядка двух тысяч двигателей в год. План на 2018 год — 10 тысяч штук. Также планируется продолжить выпуск дорожной техники, техники сельхозназначения, возобновить выпуск отечественных мотороллеров. Предприятие активно развивает непрофильные активы — базу отдыха, детский оздоровительный лагерь, дом культуры, сейчас строится гостиница.

Алексей Дюмин обратил внимание руководителя предприятия на то, что вместе с перепрофилированием производства и развитием социальной инфраструктуры необходимо сохранить рабочие места.

Евгений Дронов подчеркнул, что задача предприятия не только сохранить имеющиеся рабочие места, но и увеличить их число.

АО «АК «Туламашзавод» — одно из ведущих предприятий ОПК и гражданского машиностроения, производитель автоматических пушек, артиллерийского вооружения кораблей различных типов, высокоточных противотанковых снарядов. Предприятие принимает активное участие в организации производства по сборке станков токарно-фрезерной и токарной групп в регионе. Имеет развитую и многоцелевую производственно-технологическую базу.