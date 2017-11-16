Вашингтон, 16 ноября, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Госдепартамент США внимательно следит за ходом принятия закона, по которому зарубежные СМИ в России могут признаваться иностранными агентами, а также за реализацией закона, сообщил 15 ноября представитель ведомства.

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Он пояснил, что российские законодатели связывают нормы будущего закона и требования к телеканалу RT со стороны министерства юстиции США, продиктованные необходимостью зарегистрироваться в качестве иноагента.

При этом Госдеп сообщил российским партнерам, что закон об иностранных агентах в США (FARA) не ограничивает свободу слова.

Закон «требует публичного раскрытия определенных видов деятельности и связей <…> не нацелен на агентов иностранной стороны из какой-то конкретной страны. FARA не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрацию, маркировку и сохранение записей», — пояснил источник РИА Новости.

По словам американского представителя, в США указанный закон не является препятствием для свободного выражения мнений и «не регулирует содержание распространяемой информации», тем самым является нейтральным для работы СМИ всех стран.

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Накануне проект закона о СМИ-иноагентах был принят в Государственной думе России в окончательном, третьем чтении. В соответствии с законом, действующие в России зарубежные СМИ, получающие при этом средства из-за границы, могут быть признаны «иностранными агентами».

Таким образом, российские законодатели привели нормы, регулирующие работу американских СМИ, в соответствие с теми, что действуют в США для зарубежных СМИ. В результате американские пропагандистские ресурсы могут оказаться в России в том же положении, в которое Вашингтон поставил ряд российских СМИ в США.