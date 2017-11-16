Южно-Сахалинск, 16 ноября, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Перераспределение нефтегазовых доходов Сахалина продолжает вызывать протесты части жителей островного региона. В четверг, 16 ноября, в Южно-Сахалинске состоялся пикет, на котором КПРФ и её сторонники выражают своё несогласие с урезанием областного бюджета. Депутаты от КПРФ публично обвинили федеральный центр в обмане: законопроект, предусматривающий перераспределение средств, в Облдуму прислали лишь в первом чтении. В дальнейшем возражения региональных парламентариев учтены не были.

Алексей Лукашевич В Южно-Сахалинске проходит пикет против перераспределения нефтегазовых доходов Сахалина под эгидой КПРФ

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В четверг, 16 ноября, депутаты Сахалинской облдумы направили в Москву обращение, адресованное спикеру ГД РФ Вячеславу Володину, в котором сообщили, что их право на участие в рассмотрении поправок в Бюджетный кодекс РФ было нарушено.

Одновременно с этим региональные парламентарии признают: регион готов был делиться с федеральным центром доходами от проекта Сахалин-2, но — в режиме 50% на 50% .

Что же произошло?

Выезжавшие на защиту регионального бюджета депутаты областной думы говорят:

«На совещании у полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева рассматривался вопрос о пересмотре пропорций перераспределения доходов по СРП по Сахалин-2 именно в пропорции 50% на 50%, а не 75% на 25% в пользу федерального центра, как предлагал Минфин. Эта позиция была согласована и нашла понимание у полпреда. Но впоследствии была отброшена авторами законопроекта».

А кто автор законопроекта?

«Мы не знаем. Если верно говорят и пишут, что это инициатива Минфина РФ и министра финансов Антона Силуанова, Минвостокразвития — то, значит, они и есть авторы. Наверное, так», — поделился мнением официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

«Подвох заключается в том, что областная дума получает законопроект в первом чтении. Об изменениях на втором этапе региональные депутаты просто не знали, не имея для этого процедурной возможности», — добавил Лукашевич.

Депутаты областной думы Сахалина направили обращение к спикеру нижней палаты парламента РФ Вячеславу Володину. В обращении они выразили возмущение по поводу существования подобной практики. Они также предложили вернуться к старой схеме распределения доходов — 75% на 25% в пользу региона.

Досталось сегодня и новому председателю облдумы Андрею Хапочкину. Депутаты раздобыли документ за его подписью, в котором избранный недавно спикер отзывает коллегиальное решение и соглашается на навязанные федеральным центром пропорции распределения доходов: 75% в пользу федералов, а 25% в пользу региона.

Сам Хапочкин в данный момент находится с дружественным визитом в Якутске и в бурных обсуждениях участия не принимает.

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Депутаты облдумы из фракции КПРФ сразу внесли предложение об отзыве Хапочкина, а также предложили провести депутатское расследование. Однако, будучи выставленными на голосование, эти предложения одобрения большинства парламентариев не получили и были отклонены.

Между тем Госдума РФ 14 ноября рекомендовала Счетной палате России провести проверку Соглашений о разделе продукции по проектам Сахалин-1 и Сахалин-2. Парламентарии рекомендовали проверить эффективность деятельности органов государственной власти и компаний — операторов по реализации действующих СРП за 2016 год.

«Ранее проведенные проверки в отношении этих соглашений выявили ряд нарушений», — говорится в документе, адресованном СП РФ.

Что там за нарушения — увидим по окончании проверки.

Между тем причина непрекращающихся на Сахалине возмущений кроется именно в том, что островитян просто поставили перед фактом: информацию люди, живущие в единственном островном регионе России, узнали из СМИ.

Одновременно Минфин РФ в середине октября 2017 года в очередной раз попытался урезать финансирование не только Сахалина, но и всего Дальнего Востока.

«На реализацию ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья» планируется выделить в 2018 году 20,517 млрд рублей, в 2019 — 20, 552 млрд, в 2020 — 20, 306 млрд рублей», — заявила 11 октября 2017 года начальник департамента имущественных отношений Минфина РФ Дарья Хворостухина.

Минфин не впервые пытается урезать ФЦП по развитию Дальнего Востока. Реализация этой программы не впервые становится объектом жёсткой критики различных экспертов и общественности. Самые жесткие меры за срыв мероприятий по реализации программы пообещал принять и глава государства.

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Особое внимание президент уделил выделению дальневосточных разделов в ключевых программах.

«Я посмотрел отчёт по исполнению этого решения, своего рода рейтинг госпрограмм в интересах Дальнего Востока. Надо прямо сказать, по ряду направлений картина, не хочется говорить удручающая, но, мягко говоря, скромная. Отраслевые министерства и ведомства, вместо того, чтобы там выделять, как я и просил, дальневосточные направления, или вообще этого не делают, или это представлено чисто символически», — сказал Владимир Путин.

Эти слова глава государства произнес на Восточном экономическом форуме 6 сентября 2017 года. И пообещал «принять меры».

Многие журналисты, работавшие на ВЭФ, заметили, а вернее будет сказать — не заметили на форуме человека, которого там должно было быть не просто много, а, если можно так выразиться, «в избытке»: министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушку.

Слухи по этому поводу ходили самые конспирологические. Однако сразу после ВЭФ-2017 и начались все эти попытки федеральных ведомств то урезать финансирование ДФО вообще, то урезать бюджет Сахалина. С Сахалином получилось.

Вопрос: как и почему ситуация стала, мягко говоря, скандальной?

Возможно, на него ответил губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

«Когда мы стали заниматься этим вопросом, в Думу уже был внесен проект о перераспределении доходов. Знали бы мы об этом раньше, можно было бы внести изменения в процентном отношении. Поэтому мы уже работали непосредственно с тем, чтобы по фактической сумме 50% от изымаемых доходов было возвращено в бюджет области. Было непросто. Пришлось много чиновников обойти и в министерствах, и в федеральном собрании, государственных людей. В целом это очень сложно, потому что Минвостокразвития подало не те цифры, и для меня противодействие этому решению могло закончиться очень печально: рисковал и карьерой, и должностью», — сказал Олег Кожемяко в интервью «МК-Сахалин».

Как объяснил глава региона, когда полпреду Юрию Трутневу были представлены данные правительства Сахалинской области, он внял этим доводам. Но изначально профильное министерство представило полпреду данные, согласно которым изымаемая из регионального бюджета сумма была незначительной и не могла повлиять на исполнение расходных обязательств или доходы.

В итоге, по словам Кожемяко, региональные власти смогли убедить Юрия Трутнева в том, что 50% средств от 75%, которые будут изыматься, должны возвращаться в бюджет Сахалина в виде субсидий.

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Если бы профильное министерство — Минвостокразвития — изначально вынесло на обсуждение сахалинской общественности вопрос о перераспределении нефтегазовых доходов, если бы министр Александр Галушка приехал на Сахалин (а не вредно министру было бы приехать в такой регион), встретился бы с парламентариями, общественниками, выступил бы в региональных СМИ, а уж потом, по итогам всех этих дискуссий, принималось бы какое-то решение, то, думается, никаких митингов и акций протеста на Сахалине бы не было.

Но министр Галушка на Сахалин не едет и никаких комментариев по поводу происходящего не дает.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года госпрограмма по развитию Дальнего Востока и Забайкалья была признана самой провальной из всех, действующих в Российской Федерации. Эффективность реализации ФЦП за 2015 год была оценена в 45,5%. Это — наихудший результат в рейтинге эффективности российских госпрограмм различных направлений.

При этом деньги, выделенные на реализацию программы, были освоены на 97%.

Курирует программу Минвостокразвития, которым руководит Александр Галушка.

Если говорить о Сахалине, то только за последние два года заметны довольно серьезные успехи в решении главного «проклятья» отдаленных российских островов — транспортной недоступности.

Строятся, причем в очень хорошем темпе, на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае два новых парома.

Впервые за 40 лет начата масштабная реконструкция портовой инфраструктуры в материковом Ванино и сахалинском Холмске, проще говоря — береговых сооружений паромной переправы.

Заказаны проекты грузопассажирских судов для линии Курилы — Сахалин — Петропавловск — Камчатский.

Президент России реанимировал проект строительства сухопутного перехода Сахалин — материк, предполагается, что в стадию реализации он вступит до 2025 года.

Решение проблемы транспортной доступности позволит экономике островного региона стать намного более эффективной.

Всё это — прямые распоряжения главы государства, усилия региональных властей. Минвостокразвития здесь не видно.

На все эти проекты нужны деньги.

Однако ни от чиновников Минвостокразвития, ни от федерального Минфина никаких внятных разъяснений по поводу того, куда планируется потратить сахалинские нефтегазовые деньги, не последовало. Объяснение Силуанова — «мы потратим их, возможно, более эффективно», ничего сахалинцам не объяснило, а, скорее, разозлило.

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