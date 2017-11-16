Москва, 16 ноября, 2017, 08:11 — ИА Регнум. В России в программу «Доступная среда» на 2011−2020 гг. внесены изменения, сообщается на сайте Кремля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

Согласно документу основные направления реализации подпрограммы «Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы» госпрограммы дополнены положением о проведении независимой оценки качества оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Кроме того, актуализированы правила предоставления и распределения субсидий бюджетам регионов России на цели госпрограммы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме обеспокоены снижением финансирования из федерального бюджета на 2018−2020 гг. региональных программ по безбарьерной среде в рамках «Доступной среды».

Реализация программы началась несколько лет назад, софинансирование на уровне федерального бюджета составляло около 2 млрд рублей. Между тем на реализацию программы в 2018 году запланировано 400 млн рублей.

Напомним, в настоящее время в России проживают более 13 млн инвалидов, что составляет около 9% населения страны, и свыше 40 млн маломобильных граждан (27,4% населения).

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