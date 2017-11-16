Великий Новгород, 9 января, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Массовое ДТП в Новгородской области 8 января спровоцировал водитель Chery — 70-летний житель города Коврова, сообщили 9 января версию следствия в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Кадр из видео

По версии СК, Chery под управлением 70-летнего жителя города Коврова столкнулся с металлическим ограждением, потеряв управление. Мужчина не смог выбраться из автомобиля. Его супруга покинула салон, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Через некоторое время движущиеся по трассе машины начали врезаться в Chery и друг в друга.

На металлическое ограждение в скором времени наехала Honda: водителю иномарки не удалось избежать столкновения. Он и его жена выбрались из машины и стали участниками аварии. В ней ехали дети 2021 и 2023 года рождения. Младший погиб, старшего госпитализировали.

«По предварительным данным, на автомобиле Chery на задней оси установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям, что могло стать причиной первой аварии, повлекшей дальнейшее массовое столкновение», — сообщили в ведомстве.

В рамках уголовного дела сотрудники СК выясняют обстоятельства обслуживания трассы ответственной организацией, устанавливают качество дороги и её соответствие установленным нормам.

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Как сообщало ИА Регнум, массовая дорожная авария произошла в Новгородской области 8 января на трассе М-11 «Нева». ГИБДД зафиксировала 17 ДТП с участием 66 автомобилей.

Погибли четыре человека — ребенок 2023 года рождения, его родители и водитель автомобиля — участника ДТП. С места аварии госпитализировали пятерых несовершеннолетних, 14 взрослым также оказали медицинскую помощь.

К настоящему моменту движение на М-11 восстановили.