Москва, 16 ноября, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Торги по нефти 15 ноября завершились небольшим снижением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Добыча нефти

Покупатели защитили уровень около $61, несмотря на то, что минэнерго США в своем отчете отразил рост запасов нефти в стране на 1,9 млн, до 458,997 млн баррелей.

Запасы бензина повысились на 894 тыс., до 210,431 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 799 тыс., до 124,763 млн баррелей. Добыча нефти увеличилась на 25 тыс., до 9,645 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 16 ноября, нефть сорта Brent торгуется по $61,95 (+0,16%). Цена восстановилась с $61,19 до $61,95. При росте котировок выше $62,25 рост ускорится до $63,18. На сегодняшний день цель — $62,60.

Напомним, 15 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,54%, до $61,87 за баррель, WTI — на 0,66%, до $55,52 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $59,54 за баррель.

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