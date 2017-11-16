Омск, 16 ноября, 2017, 06:55 — ИА Регнум. Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Антон Денисенко Омск

Омск «трёхзвёздочный»

Врио губернатора Омской области Александр Бурков, назначенный на эту должность 9 октября, сделал вывод, что регион отстаёт в развитии гостиничного хозяйства и по уровню обслуживания.

В связи с этим Бурков на заседании областного правительства 14 ноября выступил за сохранение налоговых преференций потенциальным застройщикам гостиниц в областном центре.

Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, в целях оптимизации налоговых льгот предлагалось отменить две преференции — по налогу на имущество товариществам собственников жилья (ТСЖ) и на прибыль для организаций — застройщиков гостиниц. По словам министра экономики Омской области Оксаны Фадиной, эти две налоговые преференции за три года так и не были востребованы.

Однако Александр Бурков предложил сохранить налоговую льготу потенциальным инвесторам, которые готовы вложиться в развитие гостиничной инфраструктуры в Омске. По мнению Буркова, городу нужны отели высокого класса обслуживания.

«Выше трёх звёзд по факту гостиниц в Омске нет. Мы отстаём в развитии гостиничного хозяйства и уровне обслуживания. Я считаю, что эту норму нужно сохранить», — отметил врио губернатора.

Александр Бурков подчеркнул, что при проведении мероприятий высокого международного уровня в Омске негде поселить гостей. Поэтому нужно искать инвесторов для развития гостиничного хозяйства, рассчитать потребность в номерном фонде.

«Позицию минфина я понимаю, но нам по факту негде будет селить людей, когда мы проведём международный форум в Омске. Вот в Челябинске проводили — два президента приезжали и несколько десятков — и участники форума за двое суток начали собираться, встречаться с предприятиями. А у нас гостиницы такого уровня, что негде поселить даже президента. Сегодня льготы убирать нельзя», — цитирует Буркова «Омск здесь».

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Добавим, согласно информации из открытых источников, в Омске действуют порядка 170 гостиниц различного уровня.

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, на 1 января текущего года в Омской области работало 115 малых организаций — гостиниц и предприятий общественного питания — с оборотом 644 824 тыс. руб.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в управлении по развитию туризма областного минкультуры, в настоящее время в Омске действует один четырёхзвёздочный отель.

Исключили и приостановили

15 ноября стало известно, что в составе регионального отделения «Справедливой России» произошли изменения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Президиум центрального совета «СР» приостановил полномочия нескольких членов совета и всех членов ревизионной комиссии до партийной конференции. Несколько человек исключены из партии.

«В октябре в Омск приезжала комиссия, которая проверяла работу нашего отделения. Причем проверялась деятельность отделения с 2008 года. По итогам проверки президиумом совета политической партии «Справедливая Россия» было принято решение об исключении четырёх членов омского отделения и приостановке полномочий нескольких членов совета регионального отделения», — прокомментировал председатель совета реготделения партии Владимир Гуселетов.

При этом он уточнил, что «региональное отделение работает в штатном режиме, люди вступают в партию, работают и местные отделения».

«В ближайший месяц у нас пройдет партконференция, мы планируем выпуск газеты, то есть жизнь продолжается», — подытожил Гуселетов.

Кого конкретно исключили из «Справедливой России», не указывается. Телефон регионального отделения на момент подготовки материала был недоступен. Однако некоторые подробности появились в омских СМИ.

В частности, как сообщает «Омск-информ», Гуселетову объявили предупреждение за «недостаточный уровень организации партийной работы». А среди исключённых из рядов партии оказались бывший депутат Госдумы Александр Кравцов и экс-кандидат в депутаты горсовета Радик Минниханов. Приостановлены полномочия членов совета регионального отделения Ирины Овериной и Елены Свешниковой. Оверина — экс-депутат областного Заксобрания, Свешникова — экс-депутат горсовета Омска.

Происходящее омские журналисты назвали «революцией» в рядах эсеров. В информагентстве предположили, что причиной такой революции стало то, что врио губернатора Омской области был назначен справоросс Александр Бурков, и теперь ему нужна поддержка в лице сильного отделения партии.

«Бурков, кстати, даже не стал встречаться с Гуселетовым и другими омскими партийцами. Похоже, что им не по пути», — делает вывод «Омск-информ».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября в отставку ушёл Виктор Назаров, руководивший Омской областью с 2012 года. Всего в рамках масштабных осенних перестановок в губернаторском корпусе свои посты покинули 11 глав регионов, в том числе губернаторы Омской, Новосибирской областей и Красноярского края.

Врио губернатора Омской области стал уроженец Свердловской области, депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

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Судьбоносное назначение

Новый руководитель Омской области Александр Бурков принял кадровое решение, которое, по оценкам политологов, серьёзно повлияло на расстановку сил в борьбе за кресло мэра Омска.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, 15 ноября Бурков подписал документ о назначении Сергея Фролова заместителем председателя правительства Омской области. К своим обязанностям в новой должности Фролов приступит с 22 ноября. Он будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, дороги.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2017 года мэр Омска Вячеслав Двораковский ушёл в отставку. И. о. градоначальника был назначен первый заммэра Сергей Фролов. В настоящее время в Омске проходят конкурсные процедуры по выборам мэра (всенародные выборы мэра Омска отменили в 2015 году — прим. ИА REGNUM ). Политологи и представители общественности называли Фролова одним из реальных претендентов на этот пост. Однако новое назначение Фролова спутало все карты.

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Выбрать нового мэра Омска депутатам горсовета предстоит до конца ноября.