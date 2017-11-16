Украина просит Путина проявить гуманизм и радуется помощи США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Проявить гуманизм: Путин пообещал лично встретиться с лидерами ЛНР и ДНР;
- Продолжение игры: госдеп США поддержит Украину против России;
- Продукты сомнительного качества: что поставляет Белоруссия в РФ;
- Переписать Налоговый кодекс: в России меняется налогообложение;
- Особые привилегии: специальное налогообложение будет введено для Калининграда.