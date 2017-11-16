Пекин, 16 ноября, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Семь человек предстали перед судом по подозрению в телефонном мошенничестве, которое привело к смерти студента, сообщают власти провинции Гуандун на юге Китая, передает 15 ноября агентство «Синьхуа».

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Пятеро обвиняемых разослали 780 тыс. текстовых сообщений с мошенническим содержанием, в результате чего мошенническим путем заполучили более 1,1 млн юаней ($166,2 тыс.), включая 9800 юаней в качестве платы за обучение и проживание от жертвы по фамилии Цай, утверждает Промежуточный народный суд города Цзеян.

Позже Цай покончил жизнь самоубийством, узнав о том, что его сбережения попали в руки мошенников.

Еще два обвиняемых подозреваются в покрытии нелегальной деятельности и получении выгод от мошеннической деятельности. Суд вынесет свой приговор позже, передает агентство.

Стоит отметить, что власти Китая ведут активную борьбу с телефонными мошенниками, чья деятельности наносит серьезный ущерб населению страны.