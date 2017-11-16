Казань, 16 ноября, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Птицекомплексу «Лаишевский», где в мае 2017 года был выявлен птичий грипп, Арбитражный суд РТ отменил штраф в 100 тыс. рублей и признал незаконным привлечение его к административной ответственности за нарушение правил карантина. Решение суда в законную силу пока не вступило и до 23 ноября может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ООО «Птицекомплекс Лаишевский» 9 июня 2017 года обратилось в Арбитражный суд РТ с иском к Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ о признании незаконным и отмене постановления. Этим документом 29 мая 2017 года птицекомплекс был привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил») и оштрафован на 100 тыс. рублей. ООО не согласилось с тем, что «нарушило правила борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных», и обжаловало документ.

Отметим, также 3 октября в Арбитражный суд РТ подан иск от ООО «Трио». Последнее требует взыскать с птицекомплекса за поставку товара свыше 2,533 млн рублей задолженности. Компания-истец занимается производством зерновых культур и находится в Алексеевском районе Татарии. Иск будет рассмотрен 16 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, птицекомплекс «Лаишевский» находится в 45 км от Казани. В мае 2017 года на нём был подтверждён факт птичьего гриппа, после чего на территории установили ограничения и карантин. Действие мер распространили на подворья в радиусе 5 км от посёлка имени 25 лет Октября, где базируются производственные мощности ООО. Позднее опасная болезнь была обнаружена в ряде посёлков Татарии.

Напомним, птичий грипп не единственная напасть, которая активно идёт по республике в 2017 году. Количество случаев бешенства животных по региону приближается уже к десятку. С 1 ноября карантин установили для деревни Чембулат Атнинского района Татарии. При этом на эту дату ограничительные меры не были отменены еще для трёх населённых пунктов.

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