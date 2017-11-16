Киев, 16 ноября, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Решение Печерского районного суда (Киев) о выводе с рынка ПАО «Всеукраинского банка развития» будет оспорено в международном суде, заявил Юрий Кирасир, пресс-секретарь Александра Януковича (сын бывшего президента Украины), в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Комментируя решение Печерского районного суда, представитель Януковича указал, что инстанция оставила без удовлетворения исковые требования к Национальному банку Украины «в связи с незаконным захватом ПАО «ВБР» нынешним украинским режимом».

«Учитывая сложившуюся в последнее время на Украине ситуацию с отсутствием правосудия и беспрецедентным игнорированием законов, данное техническое судебное решение является предсказуемым, но при этом необходимым для инициирования международных судебных процессов по факту незаконной экспроприации банка ВБР», — написал Кирасир.

Представитель Януковича назвал экспроприацию «ВБР» рейдерским захватом со стороны НБУ, о котором будет сообщено международному сообществу.

«После чего в Европе узнают об очередном прецеденте, когда нынешние украинские власти действуют как откровенные грабители, закрыв глаза на законы», — отметил он.

Напомним, решение Печерского районного суда вынесено 15 ноября. Иск Януковича с требованиями к НБУ возместить ему убытки в размере 1,6 млрд гривен остался без удовлетворения.

«ВБР» признан неплатежеспособным Нацбанком Украины 27 ноября 2014 года. В 2015 году Янукович подал иск в Европейский суд по правам человека, и уже в мае арест с ценных бумаг Януковича был снят решением Апелляционного суда (Киев). На счете остается сумма в 1,67 млрд гривен, равная общей стоимости ценных бумаг.