Нью-Йорк, США, 16 ноября, 2017, 05:13 — ИА Регнум. Работа Леонардо да Винчи «Спаситель мира» продана за $400 млн на аукционе в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе Christie's.

Леонардо да Винчи. Спаситель мира. 1499-1500

Размеры картины — 64,5 см на 44,7 см. Начальная цена лота — $100 млн.

Напомним, картина на протяжении длительного времени считалась утерянной. 11 октября появилась информация, что «Спаситель мира» будет выставлен на аукцион Christie's 15 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября на аукционе Christie's в Нью-Йорке была продана картина Винсента Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь». Стоимость составила $81,3 млн.

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