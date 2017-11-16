Хабаровск, 16 ноября, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 16 ноября подписал распоряжении об оказании материальной помощи семьям погибших при авиакатастрофе под Нельканом. Единовременную выплату также получат родственники выжившей 3-летней девочки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mottld Самолёт L-410

Читайте также: Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Хабаровском крае

Из региональной казны семьи шестерых погибших в авиакатастрофе получат по 1 млн рублей. Родственникам выжившей девочки выплатят 400 тыс. рублей.

«Выплаты будут сделаны в ближайшее время. Кроме этого краевые власти окажут помощь в организации ритуальных услуг», — заверил журналистов представитель комитета краевого правительства по гражданской защите Александр Горохов.

В настоящее время ведётся подготовка к встрече семей погибших, которых доставят в Нелькан для проведения процедуры опознания тел.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября под Нельканом при заходе на посадку потерпел крушение самолёт. Авиакатастрофа унесла жизни четверых пассажиров и двух членов экипажа. Выжить удалось лишь 3-летней девочке. По факту случившегося расследуется уголовное дело.