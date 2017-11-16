Абу-Даби, 16 ноября, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Государственная компания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) подписала рамочное соглашение с китайской China National Petroleum Corporation (CNPC) по расширению сотрудничества, сообщает 15 ноября агентство «Синьхуа».

Basil D Soufi Добыча нефти в ОАЭ

Соглашение подписано государственным министром и генеральным директором ADNOC султаном Ахмедом Аль-Джабиром и председателем CNPC Ван Илинем. Оно подразумевает различные сферы потенциального сотрудничества вроде добычи нефти в прибрежных водах ОАЭ и развития проектов, связанных с нефтяным газом.

«Это касается переговоров между двумя компаниями касательно возможности участия CNPC в концессионных проектах на месторождениях Нижний Закум, Умм-Шариф и Наср, а также проектах добычи газа в Баб, Бу Хаса, Гаша и Хаиль, и иных проектах», — заявил Аль-Джабир.

Месторождение Закум находится в прибрежных водах ОАЭ и является крупнейшим морским месторождением нефти в стране и четвертым по величине в мире. Порядка 90% «черного золота» Эмиратов расположено в Абу-Даби и занимает 7% изведанной нефти в мире.

«В рамках поддержки стратегии «умного роста» 2030, мы сконцентрировались на том, чтобы выжать максимум от партнёрства, капитализируя наши газовые и нефтяные залежи и максимизируся прибыли от наших прибрежных активов», — заявил аль-Джабир.

Он также заметил, что ADNOC испытывает особый интерес к работе с теми партнерами, которые могут поделиться технологиями и капиталом.

«Мы хотим сотрудничать с теми партнерами, которые могут предоставить инженерные решения мирового уровня во имя нашей взаимной выгоды», — продолжил он.

В феврале 2017 года ADNOC подписала соглашение с CNPC, в рамках которого последняя получала 8% интерес на нефтяной концессии в Абу-Даби, разрабатываемой ADNOC.

«Данное рамочное соглашение знаменует новый этап партнёрства CNPC с Абу-Даби и ADNOC. Мы смотрим в будущее и продолжаем переговоры, которые уже имеют место быть и приносят плоды в укреплении наших отношений», — заявил Ван.

Напомним, что в 2016 году Китай стал крупнейшим торговым партнером ОАЭ. Общий объем торговли между Китаем и ОАЭ составил 520,6 млрд драхм ($141,74 млрд) за период 2014—2016 гг.