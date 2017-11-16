Казань, 16 ноября, 2017, 04:54 — ИА Регнум. Власти Татарии рекомендовали учреждениям сферы высшего образования применять повышающий коэффициент 1,5 ещё к одной категории граждан — студентам, получившим государственную социальную помощь. На сегодня повышенную республиканскую социальную стипендию получают представители восьми соцгрупп. Соответствующее дополнение внёс кабинет министров РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Новые нормативы для формирования стипендиального фонда применяют с 1 сентября 2017 года. Он формируется за счёт ассигнований из бюджета республики.

Размеры стипендий, утверждаемые на год, отличаются в зависимости от ряда критериев. Например, стипендия аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажёрам университетов, где готовят будущие научно-педагогические кадры составляет 2213 рублей. Государственная академическая и социальная стипендии по программам бакалавриата, магистратуры, программам подготовки специалистов — 1619 рублей. Эти же виды стипендий в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, и при обучении по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования — 590 рублей, а на базе основного общего образования — 422 рублей.

Напомним, в проекте бюджета Татарии на 2018 и плановый период 2019—2020 годы повышение стипендий заложено трижды. С 1 октября каждого года на 4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на образование из бюджета Татарии планируется потратить почти 28% от общего объёма расходов. В первом чтении проекта бюджета сумма ассигнований на эту строку «оценивается» в 55,183 млрд рублей, что выше чем в 2017 году (44,557 млрд рублей). На образовательную государственную программу планируется также увеличить траты — с 39,577 млрд рублей в 2017 году до 44,637 млрд рублей в 2018 году.

Согласно поправкам, поданным ко второму чтению бюджетного законопроекта, которое намечено на 22 ноября, доходы республики составят 197,276 млрд рублей, а расходы — 199,935 млрд рублей при дефиците свыше 2,658 млрд рублей.

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