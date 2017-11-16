Большой Камень, Приморский край, 16 ноября, 2017, 04:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 ноября обсудит в Кремле развитие судостроительного комплекса «Звезда», расположенного в приморском городе Большой Камень, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Судостроительный комплекс «Звезда». Большой Камень

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В официальном сообщении пресс-службы Кремля говорится, что в рамках совещания по судостроительному комплексу «Звезда» будет обсуждаться перспективный план загрузки предприятия до 2035 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний визит в Приморье, который был приурочен к проведению III Восточного экономического форума, Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда». Глава государства отметил, что нефтяные компании должны увеличивать число заказов на дальневосточной судоверфи.