Якутск, 16 ноября, 2017, 04:19 — ИА Регнум. Якутия в 2017 году получит на 24 млн рублей меньше средств на высокотехнологичную медицину. По словам депутата Госдумы РФ от республики Федота Тумусова, аналогичные сокращения отчислений средств на эти цели ждут и остальные регионы страны: такое решение было принято 15 ноября на заседании Комитета по охране здоровья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Геррит ван Хонтхорст. Дантист. 1622

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«Скоро эта поправка в бюджет будет вынесена на голосование всей думы и, видимо, будет одобрена. Самое интересное: в правительстве утверждают, что в регионах знают о методике расчета субсидии и ничего против не имеют. Остаётся лишь удивляться, откуда власти Якутии знают, что жителям понадобиться меньше высокотехнологичной медпомощи. Такой же вопрос хочется адресовать и правительству», — комментирует снижение финансирования депутат, констатируя, что Якутия получит на оказание высокотехнологичной помощи на 30% меньше средств, чем планировалось: 44 млн рублей вместо 68 млн.

Урезание объёма средств на эти цели, которое, по сведениям Федота Тумусова, ждёт регионы в ближайшие 3 года, объясняют перераспределением средств между субъектами РФ.

«Добавили 5 новых, на которые и «отщипнули» от общей суммы 6 миллиардов. Но легче от этого, как вы понимаете, не становится. Вот то, о чём я говорил и раньше: слишком большие силовые расходы в бюджете оставляют Россию без средств на медицину», — сделал вывод депутат.

Жители республики опубликованный им пост на эту тему в блогах комментируют так: «Деградируем на государственном уровне», «Умирайте там у себя без высокотехнологичных операций, вы же ничего против этого не имеете».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федот Тумусов выражал опасение, что бесплатная медицина в России в принципе может скоро перестать существовать, так как денег на неё не хватает. По его информации, в России предлагается оставить только некий базовый набор медицинских услуг, а остальные квалифицировать как услуги «повышенного качества» и предоставлять только за деньги тем, кто уплатил специальный сбор.

«В руководстве страны идёт обсуждение введения софинансирования населением здравоохранения. Иными словами: бесплатная медицина исчезнет. Это очень и очень опасно», — считает Федот Тумусов.