* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 16 ноября, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Территориальные потери террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) за время деятельности в Сирии и Ираке так называемой антитеррористической коалиции составили 95%, заявил спецпосланник американского президента по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгерк, сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

«Он отметил, что после того, как наша коалиция была сформирована в 2014 году, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряла 95% территории, которая когда-то контролировалась в Ираке и Сирии, — говорится в сообщении. — В настоящее время от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено более 7,5 миллионов человек, 2,6 миллиона вынужденных переселенцев вернулись в свои дома в Ираке, и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отвоевала ни одного метра территории, которую она потеряла».

В сообщении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что этот вопрос обсуждался 15 ноября в Иордании на встрече высокопоставленных дипломатических представителей из так называемой «малой группы» коалиции. Разговор велся в том ключе, что над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось одержать победу, и важную роль сыграла именно возглавляемая США коалиция.

В Госдепе подчеркнули, что возглавляемая США коалиция является одной из «крупнейших в истории»: в нее входят 74 члена, включая страны НАТО. В заявлении сказано, что США противодействуют терроризму не только «на местах», но и в киберпространстве. Подчеркивается роль Вашингтона в «авиационной безопасности» и в обмене разведывательной информацией.

Отметим, что сообщение Госдепа сделано на фоне заявления Минобороны России, согласно которому коалиция во главе с США напрямую помогает ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Российское оборонное ведомство подкрепило свои выводы рядом доводов, в частности - фактам прямого взаимодействия и поддержки террористов. Так, для безопасного вывода отступающих из Абу-Кемаля террористов из-под ударов войск Сирийской Арабской армии авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России.

Читайте подробнее: Минобороны РФ назвало США помощником ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Также напомним, что в Сирии американский контингент находится вопреки желанию законных властей. Более того, Вашингтон при каждом удобном случае озвучивает намерение отстранить от власти сирийского президента. Так, 15 сентября постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не успокоится, пока в Сирии не будет восстановлена стабильность, чего не достичь, пока у власти находится президент САР Башар Асад.

Читайте подробнее: Белый дом: Стабильность в Сирии и власть Асада несовместимы

Напомним, что на законных основаниях с террористами в Сирии борются ВКС России. Атаки по террористическим объектам происходят практически ежедневно. Так, 15 ноября бомбардировку объектов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Читайте подробнее: ВКС России нанесли мощный авиаудар по позициям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы очень много вопросов к США по поводу реальных американских целей в Сирии.

Читайте подробнее: Лавров: У Москвы накопилось много вопросов к Вашингтону по ситуации в Сирии