Вашингтон, 16 ноября, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Ядерная угроза, исходящая от Северной Кореи, требует неотложных действий, заявил американский президент Дональд Трамп, передает CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Эта угроза постоянно росла на протяжении срока работы многих администраций и сейчас требует неотложных действий», — заявил Трамп.

Американский лидер разъяснил цель поездки по азиатскому региону. Оказывается, она заключалась в «объединении мира против ядерной угрозы со стороны северокорейского режима».

Напомним, Трамп совершил поездку по азиатским странам. Турне началось 4 ноября и продлилось 12 дней. Американский лидер побывал в Южной Корее, Китае, Японии, Вьетнаме и на Филиппинах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в северокорейской газете Rodong Sinmun появилась публикация о смертельном оскорблении, которое нанес Трамп Северной Корее. Во время турне по Азии Трамп заявил, что Пхеньян установил в стране «жесткую диктатуру».

О «диктатуре» Пхеньяна Трамп высказался 10 ноября на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам).