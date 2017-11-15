Москва, 16 ноября, 2017, 01:09 — ИА Регнум. Жалобы на творчество российского театрального режиссера Кирилла Серебренникова поступали президенту РФ Владимиру Путину от епископа Тихона Шевкунова, передает «Дождь».

Александр Филиппов Епископ Тихон (Шевкунов)

Данные получены от друзей Серебренникова и от некоторых чиновников. По их словам, Шевкунов мог высказать негативное мнение о режиссере также «высшим офицерам ФСБ, санкционировавшим разработку «Гоголь-центра».

"Два федеральных чиновника сообщили Дождю, что недовольство творчеством режиссера отец Тихон выражал в закрытых беседах с Путиным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нет информации о том, как президент воспринял слова священника. Тем не менее «Дождь» высказывает предположение, что «отец Тихон стоит за уголовным преследованием режиссера».

Напомним, Серебренников является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и находится под домашним арестом. Хищения, по версии следствия, насчитывают 68 млн бюджетных рублей.

В рамках дела 23 мая 2017 года у Серебренникова и в возглавляемом им «Гоголь-центре» (Москва) прошли обыски. Задержание режиссера проведено 22 августа 2017 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Басманный суд (Москва) наложил арест на квартиру, автомобиль и банковские счета Серебренникова.