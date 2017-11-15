Лондон, 16 ноября, 2017, 00:39 — ИА Регнум. Книга британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» с памятной надписью продана на аукционе Bonhams за £106 тыс., сообщается на сайте компании.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». Реж. Крис Коламбус. 2001. США — Великобритания Гарри Поттер

Торги состоялись в британской столице. Продано первое издание книги 1997 года выпуска.

Роулинг в свое время подписала этот экземпляр следующим образом: «27.07.97. Для Миры, Донни, Настасии и Кая с большой любовью от Джо».

Напомним, работа Роулинг над книгой «Гарри Поттер и философский камень» была завершена в 1995 году. Произведение напечатано в 1997 году издательством Bloomsbury Publishing.

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Роман оказался очень популярным, был переведен на несколько языков и лег в основу одноименного художественного фильма (2001 год) режиссера Криса Коламбуса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября на аукционе Christie's в Женеве (Швейцария) продан бриллиант «Искусство Гризоньо» весом 163,4 карата. Бриллиант продан за рекордно высокую цену.