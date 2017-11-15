Москва, 16 ноября, 2017, 00:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Армении Серж Саргсян сегодня, 16 ноября, дали старт Дням культуры Армении в России. Торжественная церемония состоялась в Третьяковской галерее.

president.am Открытие Дней культуры Армении в России

Как передаёт пресс-служба Кремля, кроме того, глава Российского государства передал своему армянскому коллеге похищенную в Ереване 22 года назад картину Михаила Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары». Правоохранительным органам удалось найти работу художника, после чего её отправили в Третьяковскую галерею на реставрацию.

В своей речи на церемонии открытия президент России, в частности сказал: «Дни культуры Армении — еще одна возможность для граждан России познакомиться с новыми гранями историко-культурного наследия древнего народа дружественной нам страны.

И здесь хотел бы отметить насыщенность и разнообразие программы предстоящих мероприятий, которые пройдут по всей России до конца ноября. Это выступления Ереванского драматического театра, концерты государственного молодежного оркестра и ансамбля танца, показы фильмов, выставки ювелирных изделий и национальных костюмов.

Сегодня в Храмовом комплексе Армянской апостольской церкви в Москве с успехом состоялось выступление государственного камерного хора «Овер». Также приняла гостей выставка архитектурных памятников-хачкаров. В Третьяковской галерее открывается выставка работ народного художника СССР Мартироса Сергеевича Сарьяна, выдающегося живописца, органично объединившего в своем творчестве стиль русской школы, традиции Востока и европейского искусства XX века. Его работы, имя — это наше общее достояние. И конечно, гордость и Армении и России.

Именно такие яркие, открытые проекты как Дни культуры сближают и объединяют нас, вызывают у людей неподдельные чувства, служат укреплению дружбы и сотрудничества. Убежден, гуманитарная сфера и впредь будет играть ключевую роль в нашем взаимодействии, отвечающем интересам народов двух стран».

Лидеры двух стран осмотрели также экспозицию выставки армянского художника Мартироса Сарьяна.

Ранее в Кремле состоялась встреча президентов России и Армении.