Москва, 16 ноября, 2017, 00:12 — ИА Регнум. На селекторном совещании с регионами, посвященном проведению недели приемов граждан с 27 ноября по 3 декабря, приуроченной к дню образования партии «Единая Россия», исполняющий обязанности секретаря Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак призвал региональные общественные приемные провести приемы граждан максимально открыто и результативно.

Government.ru Дмитрий Медведев на съезде «Единой России»

«Ожидается, что Председатель партии Дмитрий Медведев также примет участие в приеме граждан, и я буду проводить прием в одном из регионов нашей страны», — отметил Андрей Турчак на встрече с журналистами.

По его словам, необходимо подойти к приему граждан без формальностей, не для статистики, а так, чтобы как можно большее количество граждан в регионах почувствовали искреннее участие в решении своих вопросов.

«Нам бы хотелось, чтобы были не сухие отчеты, которые фиксируют сам факт приема, а решение конкретных проблем, с которыми обратились люди», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он напомнил, что в прошлом году в рамках аналогичных приемов было принято более 300 тысяч обращений.

«Это большая цифра, но далеко не предел. Считаю, что мы должны повышать доступность, удобность коммуникаций с партией в этой части», — заявил исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России».

Андрей Турчак также рассказал, что после окончания недели приемов будет проведен анализ их результативности.

«Это будет касаться работы и депутатов регионального и муниципального уровня, и депутатов Государственной Думы. Мы бы попросили наших коллег-сенаторов, представляющих регионы в Совете Федерации, также принять участие в этой работе», — отметил исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России».