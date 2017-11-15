Белград, 16 ноября, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Суд в Сербии приговорил к условным срокам лишения свободы четверых граждан, участвовавших в нападении на здание посольства США в Белграде в 2008 году. Ещё трём фигурантам дела суд вынес оправдательный приговор.

Jennifer Parr Флаг США

Нападения на дипломатические представительства ряда стран произошли в Белграде 21 февраля 2008 года во время многотысячной акции протеста против одностороннего провозглашения независимости автономным краем Косово и Метохия, состоявшимся при поддержке западных стран 17 февраля 2008 года.

Как было установлено в ходе судебного процесса, по завершении митинга «Косово это Сербия», ряд граждан прибыли к зданию американского посольства и закидали его камнями, файерами и другими предметами, что спровоцировало пожар.

Первый порцесс по данному делу завершился в сентябре 20 015 года. Один из участников нападения был признан виновным в хулиганстве, а остальные — в преступлении против общественной безопасности. В итоге суд приговорил фигурантов к условному лишению свободы на сроки от пяти до десяти месяцев с испытательными сроками от двух до трёх лет. В качестве смягчающих обстоятельств суд принял во внимание отсутствие требований о компенсации ущерба от американской стороны и со стороны семьи погибшего в ходе данного инцидента гражданина Сербии.

Позднее, однако, дело было направлено на повторное рассмотрение из-за выявленных нарушений в ходе первого процесса.

На этот раз суд признал троих фигурантов виновными в «серьёзных действиях против общественной безопасности» и приговорил каждого к шести месяцам лишения свободы условно. Ещё один фигурант приговорён к пяти месяцам условно. Три человека признаны судом невиновными.

Добавим, что в июле этого года отдельный судебный процесс в Сербии был начат также в отношении пятерых сотрудников полиции. Сотрудники правопорядка обвиняются в том, что не предприняли достаточных усилий для предотвращения нападения на посольство.