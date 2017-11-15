Киев, 16 ноября, 2017, 00:09 — ИА Регнум. Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в законопроект «о реинтеграции Донбасса» пункт о статусе Крыма. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщают украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Как заявил председатель комитета Сергей Пашинский, данный законопроект был внесен в Раду президентом Украины Петром Порошенко с конкретной целью — вернуть под контроль Киева Донбасс.

«Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац», — заявил Пашинский.

Кроме того, комитет утвердил окончательное название документа: «Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей».

В данном законопроекте сказано, что украинские власти не признают никаких документов, выданных на территории Донбасса и Крыма, в том числе свидетельства о рождении и смерти.

Если законопроект будет принят Верховной радой, президент получит право использовать Вооруженные силы в мирное время для обеспечения государственного суверенитета. По сути Порошенко пытается узаконить применение Вооруженных сил Украины в Донбассе без объявления войны. Также в законопроекте сказано, что Россия — «страна-агрессор».

Ожидается, что законопроект будет принят в декабре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли бандеровцы и их пособники. Жители Крыма не смирились с насильственным захватом власти и провели референдум о самоопределении, по результатам которого полуостров вернулся в состав России. Украина референдум не признает и продолжает считать Крым своей территорией.