Калининград, 15 ноября, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Мэр Калининграда Александр Ярошук, празднующий сегодня, 15 ноября, день рождения, получил сомнительный с точки зрения искусства музыкальный подарок. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал почётный гражданин Калининграда, бывший руководитель Государственного автономного учреждения культуры Калининградской области «Кафедральный собор» Игорь Одинцов.

Sobor-kaliningrad.ru Орган в Кафедральном соборе Калининграда

Напомним, сегодня во время открытия Деревянного моста директор Кафедрального собора Вера Таривердиева пригласила Ярошука на экспромтный концерт в честь дня рождения градоначальника.

В итоге органист лауреат и дипломант международных конкурсов Мансур Юсупов сыграл на уникальном оргáне мотив английской песенки Happy Birthday to You.

«О какой музыкальной культуре может идти речь в Кафедральном соборе, когда лучший орган Европы довели до ручки? — возмутился Игорь Одинцов. — У нас был Бах, у нас был Гендель, были классики русской музыки — Скрябин, Чайковский. Сейчас этого не исполняют совершенно. Культура в загоне!»

По мнению экс-директора учреждения, с новым руководителем музыкальная жизнь Кафедрального собора «превратилась в развлекательное шоу невысокого уровня».

«Недавно они экспериментировали с органом, подключив его к динамикам, в результате чего достиг редкого эффекта — с потолка посыпалась штукатурка, — продолжил почётный гражданин Калининграда. — Надо радоваться, что витражи уцелели».

ИА REGNUM дополняет, что вдова композитора Микаэла Таривердиева возглавила Кафедральный собор в Калининграде год назад. По ее собственному признанию, она руководит государственным учреждением культуры бесплатно и дистанционно, периодически приезжая в Калининград.

Кафедральный собор — бывшая лютеранская кирха в центре Калининграда, у стен которой захоронен немецкий философ Иммануил Кант. Орган был подарен собору в 2008 году президентом России Владимиром Путиным.

По количеству регистров музыкальный инструмент является самым большим органом в России и Европе.