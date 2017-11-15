Рим, 15 ноября, 2017, 23:24 — ИА Регнум. С названием «Песнь итальянцев» гимн автора Гоффредо Мамели, получивший всеобщее признание как «Братья Италии», станет официальным гимном итальянской республики. С 2006 года депутаты и сенаторы страны обсуждали данный законопроект и, наконец, конституционная комиссия сената в среду 15 ноября одобрила соответствующее постановление, также в статью 12 конституции Италии будет внесена поправка, а именно следующий пункт: «Гимном Республики является «Братья Италии».

Карта-флаг Италии

С 1861 по 1946 года в Королевстве Италия официальным гимном являлся Королевский марш. Гимн автора Гоффредо Мамели был выбран как гимн Республики сразу после Второй мировой войны в 1946 году в связи с ликвидацией монархии и имел временный статус вплоть до сегодняшних дней.