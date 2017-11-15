Вашингтон, 15 ноября, 2017, 22:05 — ИА Регнум. Возглавляемая США коалиция не будет согласовывать свои военные операции против террористов с Дамаском или Москвой, заявил 15 ноября журналистам представитель Пентагона.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

Авиаудары коалиции не будут производиться по запросам «сирийского режима» или российских военных. Правдивость данных о присутствии террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в зоне ответственности коалиции должна проверять сама коалиция, заявили в Пентагоне.

В случае подтверждения этой информации авиаудары будут планироваться независимо от интересов «сторонних лиц», добавил представитель военного ведомства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России и командование российской группировки в Сирии дважды предлагало коалиции США предпринять согласованные действия по уничтожению колонн боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на восточном берегу Евфрата, однако эти предложения были отвергнуты. Более того, самолёты коалиции США пытались создавать помехи действиям ВКС России в этом районе.

Напомним, действия коалиции США на территории Сирии не согласованы с правительством этой страны и не одобрены соответствующим разрешением ООН.