Петрозаводск, 15 ноября, 2017, 22:24 — ИА Регнум. Первого ноября текущего года в Пекине было подписано соглашение о сотрудничестве Республики Карелия и провинции Фуцзянь (КНР). Визит делегации китайской провинции Фуцзянь в Петрозаводск 15 ноября стал первым шагом на пути его практической реализации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Смирнов, ИА «Республика Карелия» Артур Парфенчиков и Чэн Гопин

Как заявил в столице Карелии руководитель китайской делегации Чэн Гопин, подписанный ранее документ предполагает многолетнее сотрудничество. Начало совместной работе может быть положено в пяти отраслях.

Прежде всего, как уже сообщало ИА REGNUM, в Карелии планируется реализовать проект строительства на побережье Белого моря в Кемском районе республики ветрогенераторов общей мощностью 60 МВт. Основным партнером в этом проекте станет китайская компания «Синомек». Ориентировочная стоимость работ по строительству морской ветряной электростанции составляет 9 млрд рублей.

В следующем году провинция Фуцзянь готова прислать в республику делегацию для подробной проработки этого вопроса.

«В принципе, вся подготовительная работа проведена, осталось это доработать в деталях. И в ближайшее время мы надеемся подписать соответствующее соглашение», — рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ранее в карельском правительстве заявляли, что проект электростанции сопоставим со строительством Белопорожских ГЭС в том же Кемском районе, которое также осуществила корпорация «Синомек».

Помимо проекта ветростанции, провинция Фуцзянь готова покупать карельские продукты питания. Восточных партнеров, прежде всего, заинтересовала их «экологическая безупречность». Термин на встрече озвучил глава республики Артур Парфенчиков, но гости не возражали.

«Мы готовы импортировать экологически чистые продукты из вашей республики: мёд, варенье, конфеты, напитки, крепкий алкоголь и форель», — заявил Чэн Гопин.

Представители КНР упомянули, что готовы открыть супермаркет, где будут продаваться карельские рыба, мёд, ягодные продукты, «Карельский бальзам».

Обе стороны готовы разрабатывать совместные туристические продукты и даже маршруты, несмотря на значительное удаление партнеров друг от друга. Руководство Карелии уже пригласили на ноябрьский фестиваль Шёлкового пути, чтобы российские гости смогли представить туристический потенциал своего региона.

Кроме того, предлагается наладить взаимодействие между Петрозаводским госуниверситетом и Фуцзяньским университетом сельского и лесного хозяйства. Китайская сторона предложила организовать летний или зимний студенческий лагерь, сделать дипломы обоих вузов легитимными в обеих странах, подумать над программой обмена преподавателями и студентами этих вузов.

Наконец, Республика Карелия и провинция Фуцзянь намерены укреплять побратимские связи между городами. Прежде всего, речь идет об обеих столицах — Петрозаводске и Фучжоу. Отдельно участники встречи обсудили перспективы бизнеса.

«Карелия может стать очень интересной площадкой для организации совместного китайско-российского взаимодействия со странами Евросоюза», — заявил губернатор Парфенчиков.

Стороны предварительно договорились создать технопарк, где бы Россия и Китай могли предложить друг другу ‑ и Евросоюзу — свои продукты в области машиностроения и робототехники.

Как уже говорилось, что 1 ноября в Пекине, в присутствии председателей правительств России и Китая руководители Карелии и провинции Фуцзянь подписали соглашение «об установлении породненных отношений».

Стороны обязались способствовать дружественным контактам между жителями и торгово-экономическим связям предприятий. Также отметим, что в провинции Фуцзянь сегодня проживает 38 миллионов человек. Регион расположен на востоке Китая. Административный центр — город Фучжоу. Крупные города — Сямэнь и Цюаньчжоу.