Москва, 15 ноября, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2018−2020 годы профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Основные характеристики госбюджета на 2018−2020 годы остаются неизменными: федеральный бюджет также рассчитан, исходя из среднегодового курса доллара 64,7 рубля и средней цены одного барреля нефти марки Urals 43,8 доллара. Минфин ожидает, что доходы госказны в 2018 году составят 15,257 трлн рублей, а расходы — 16,529 трлн рублей. В таком случае дефицит госсметы составит 1,27 трлн рублей (1,37% ВВП).

В ходе работы над документом ко второму чтению профильный комитет поддержал предложенные правительством поправки. В частности, по предложению правительства порядка 3,16 млрд рублей в 2018 году будут выделены на единовременную субсидию для приобретения жилых помещений федеральным госслужащим. Дополнительные 3,78 млрд госсметы Минфин хочет выделить на расходы МЧС для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Кроме того, правительство также позволяет в 2018 году направлять из бюджета в уставный капитал ОАО «РЖД» в городе Москве 5,25 млрд рублей, если в госбюджет в полном объеме поступит необходимая сумма из бюджета столицы. Эти средства предполагается использовать для постройки Киевского направления Московской железной дороги.

На 4,4 млрд рублей в 2018 году предлагается повысить расходы на оплату труда в связи с увеличением минимального размера оплаты труд и его приравнивании к уровню прожиточного минимума к 2019 году.

Как передавало ранее ИА REGNUM, профильный комитет уже проголосовал за перераспределение некоторых бюджетных средств по предложению депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Так, комитет поддержал идею выделять на госпрограмму по сохранению и очищению реки Волга порядка 1 млрд рублей ежегодно: 910 млн рублей в 2018 году, 1,3 млрд рублей в 2019 году и почти 1 млрд рублей в 2020 году.

Кроме того, согласно другой принятой поправке, господдержка аграриев будет увеличена на 20 миллиардов и сохранится на уровне 2017 года в течение ближайших трех лет.

Порядка 7,9 млрд рублей предлагается дополнительно выделить на здравоохранение, а финансирование образования в 2018 году профильный комитет решил увеличить на 10,4 млрд рублей.

Кроме того, в проекте федерального бюджета ко второму чтению отмечено, что порядка 4,3 млрд рублей в 2018 году уйдут на развитие лесного хозяйства, а также вопросы экологии.

Госдума рассмотрит проект федерального бюджета во втором чтении на пленарном заседании 17 ноября. Профильный комитет надеется принять закон в третьем чтении 24 ноября.