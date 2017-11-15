Москва, 15 ноября, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Минюст РФ направил уведомление «Голосу Америки» в связи с принятием в Госдуме поправок, которые предусматривают ответные ограничительные меры по отношению к зарубежным СМИ, сообщает 15 ноября РИА «Новости» со ссылкой на источник в министерстве.

Советский агитационный плакат Истинный «Голос Америки»

В письме указывается, что «Голос Америки» имеет признаки иностранного агента и это может повлечь за собой соответствующие ограничения согласно российскому законодательству.

Аналогичное уведомление получили два проекта «Радио свободы» — «idel. Реалии» и «Кавказ. Реалии». В деятельности данных проектов были выявлены признаки иностранных агентов, что также может повлечь ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон о СМИ — иностранных агентах. Документ предусматривает регистрацию СМИ в качестве иностранных агентов, которые получают финансирование из-за рубежа.

Депутаты отметили, что принятие закона носит вынужденный характер и является ответной мерой на давление США на российские СМИ.