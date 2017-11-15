Москва, 15 ноября, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Сегодня в США обучается порядка 17 тысяч вьетнамских студентов, заявил 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член ученого совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Вьетнамские студенты в СССР

«В СССР только вьетнамских студентов училось больше 10 тысяч, — рассказал он. — Сегодня всего 950 человек. Для сравнения, в США учатся около 17 тысяч вьетнамцев. Резкое сокращение численности связано в первую очередь с тем, что мы не можем оплачивать обучение заграничной молодежи, а самим студентам зачастую довольно сложно найти средства на такое образование».

При этом он объяснил, что сегодня США как место, где можно получить диплом, стали очень привлекательными для вьетнамцев. Раньше такой же популярностью пользовался Советский Союз, и, в частности, учить русский язык было очень перспективно.

«Сейчас ситуация сильно изменилась, — констатировал Мосяков. — США выглядят как место перспективной работы. Между тем мы могли бы извлечь большие выгоды, обучая иностранных студентов. Они поживут здесь, обзаведутся друзьями, выучат русский язык и потом, вернувшись на родину, будут с теплотой вспоминать Россию. У них здесь останется бэкграунд, и когда потом они займут посты в государственных структурах и бизнесе, то мы сможем рассчитывать на то, что сможем легче установить с ними хорошие и выгодные отношения».

При этом он отметил, что цифра в 243 тысячи иностранных студентов (именно столько студентов, по словам министра образования и науки Ольги Васильевой, сейчас обучаются в РФ) хотя сама по себе и внушительная, нуждается в расшифровке.

«Основная масса студентов, скорее всего, из близлежащих к нам стран СНГ, — предположил Мосяков. — Это и понятно. Например, в Казахстане сохраняется большой интерес к России и к её культуре. Другие страны, с которыми мы прежде имели тесные связи, оказываются на периферии. Я убежден, что нельзя сказать, что у нас очень много студентов из стран дальнего зарубежья. Кроме того, нужно уточнить, сколько из них учится за счет российского правительства, сколько на гранты частных фондов и так далее. Сама по себе цифра ни о чём не говорит».

При этом он напомнил, что другие развитые страны (особенно США) все очень активны в части привлечения иностранных студентов.

Напомним, 15 ноября на пресс-конференции «Приоритетные проекты Минобрнауки России: итоги 2017 года» министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что в России на сегодняшний день получают образование иностранные студенты из 173 стран мира. Кроме того, в августе в РФ появился консорциум из 39 вузов, который займется приемом иностранных студентов. Ожидается появление похожих программ и для школьников.

Читайте также: В российских вузах обучаются 243 тыс. иностранных студентов