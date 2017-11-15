* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 15 ноября, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил Российской Федерации атаковали объекты террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе сирийского города Аль-Букемаль. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ в Сирии

Сообщается, что бомбардировщики ВКС России нанесли массированные авиаудары по скоплениям террористов, их оставшимся опорным пунктам и бронетехнике. Все намеченные цели были поражены.

Известно, что Ту-22М3 вылетели с территории Российской Федерации и пересекли воздушные пространства Ирана и Ирака. В воздушном пространстве Сирии их прикрывали истребители Су-30СМ ВКС России, базирующиеся на авиабазе Хмеймим.

Все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Аль-Букемаль расположен в провинции Дейр-эз-Зор. В районе этого населенного пункта российские ВКС уже наносили авиаудары по позициям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).