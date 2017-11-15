Кострома, 15 ноября, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Памятник Свободе открыт сегодня, 15 ноября, в Костроме. Как сообщил инициатор создания монумента, претендент на пост президента России, костромской депутат Владимир Михайлов, скульптура олицетворяет власть на службе народа, передает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Претендент на пост президента России Владимир Михайлов и памятник личной свободе человека

Внешне памятник представляет собой медную фигуру Змея Горыныча с тремя головами, запряженного в плуг. Каждая из голов символизирует ветвь власти, а плуг — помощь властей обычным людям. По словам Михайлова, «памятник символизирует победу людей в борьбе за права и свободу, прописанные в Конституции».

Почетный изобретатель, член Костромской областной думы, заявивший летом о намерении выдвигаться на выборах президента России, Владимир Михайлов отметил, что в России есть памятники Свободе, но все они посвящены свободе государства от внешнего врага. Костромской же памятник символизирует свободу человека.

Проект «Свободы» Михайлов представил 3 марта 2017 года, приурочив его к 156-летию отмены крепостного права в России. Скульптуру предполагается разместить на окраине Костромы, в парке Берендеевка.

Отвечая на вопросы СМИ, Михайлов сообщил, что его основная цель — сделать Россию экономически мощной: «Ради этого я готов идти и бороться за пост главы государства».

"На выборах буду представлять нищую и вымирающую Россию, тех людей, которые обычно не ходят на выборы … пенсионеров, многодетных матерей. Я буду представлять детей, чьи родители вынуждены уезжать работать вахтовым методом в другие города… Буду ориентироваться на те 28% населения, которых не устраивают нынешние кандидаты в президенты», — пообещал политик.

Коррупцию в стране Михайлов предлагает побороть, убрав уголовную ответственность с взяткодателей и усилив ответственность тех, кто эти взятки берет. Также костромской политик предлагает изменить принцип распределения собранных таможней пошлин при ввозе импортных товаров в Россию. Собранные средства, по его мнению, следует направлять на развитие именно тех отраслей экономики, товары которых закупались за рубежом.

«Я не боюсь быть смешным, я боюсь быть никчемным и жалким», — подчеркнул Владимир Михайлов

Справка ИА REGNUM : в Костромской области Владимир Михайлов известен как бизнесмен, политик и изобретатель. С 2005 года Михайлов — депутат облдумы. С 2005 по 2007 год руководил в областной думе фракцией «Единой России». В 2011 году, заявив о фальсификациях при проведении праймериз в ходе внутрипартийного голосования, вышел из «Единой России».

Михайлов возглавляет фирму «Фэст», выпускающую нижнее белье, автомобильные аптечки, а также «одежду для мам и новых человечков».