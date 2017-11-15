Ханты-Мансийск, 15 ноября, 2017, 19:38 — ИА Регнум. В Югре одна из обсуждаемых тем — возможный приём студентов из Сирии в местные вузы. О такой возможности на встрече с журналистами заявила губернатор автономного округа Наталья Комарова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Cristian Iohan Ştefănescu Сирия

С предложением взять их на обучение в вузы Югры за счёт региона выступил депутат парламента Сирии Усама Мустафа. Отметим, делегация парламента Сирийской Арабской Республики два дня работала на территории округа. Наталья Комарова заявила журналистам, что это предложение носило шутливый характер. Но готовиться к такой возможности регион будет всерьёз.

«Господин Усама Мустафа в шутку сказал: «Возьмите тысячу наших студентов за ваш бюджетный счет». Я сказала, что мы готовы рассмотреть это предложение, но для того, чтобы принять тысячу студентов, важно подготовить инфраструктуру для этого», — заявила Комарова журналистам.

По её словам, некоторое число студентов из Сирии регион принять готов. Вопрос даже не в количестве, а в том, чтобы дать учащимся «лучшие по качеству знания».

Отметим, пока у Югры нет совместных проектов с Сирией. Но уже понятно, что основным направлением возможного сотрудничества станет нефтегазодобыча. Почва уже готовится. Два дня представители этой страны работали на площадках в Сургуте и Ханты-Мансийске. Они познакомились с ведущими предприятиями региона. Возможно, в ближайшее время делегация из Югры посетит Сирию. Приглашение для посещения и работы в Сирийской Арабской Республике уже получено.