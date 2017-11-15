Мадрид, 15 ноября, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Испанская газета El Mundo опубликовала статью с заголовком «Кремль заявляет, что не вмешивался в события в Каталонии, и всё сводится к ее внутренним проблемам». Утверждения об иностранном вмешательстве в события в Каталонии и несанкционированном проникновении в компьютерную сеть российских хакеров, благословленных Кремлем, в качестве повестки дня достигли конгресса депутатов Испании, о чем сообщается на сайте конгресса. На заседании правительства Альберт Ривера, лидер Гражданской партии и ярый противник каталонского сепаратизма, спросил председателя правительства Мариано Рахоя, что его кабинет делает для того, чтобы избежать вмешательства из-за границы.

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета (фрагмент). 1562

«Выполняйте свою работу и избегайте вмешательства из-за рубежа на выборах в парламент Каталонии», — прозвучала просьба лидера Гражданской партии. В интересах граждан «правительство должно препятствовать работе антиевропейских националистов и не допустить, чтобы выборы проходили без гарантий свободы волеизъявления». Ривера напомнил, что «Европейский союз и спецслужбы» уже предупредили общество об этой угрозе. Несмотря на то, что Ривера не представил каких-либо отчетов или официальных данных по этому вопросу, он попросил правительство объяснить, что оно делает «во избежание взлома выборов» 21 декабря. По словам лидера Гражданской партии, «есть причины беспокоиться», потому что «национализм — это опасность для Европы».

Ривера сообщил, что «Голландии пришлось изменить систему голосования, чтобы избежать взлома Россией», и что «Эммануэль Макрон подвергся кибератаке во время своей избирательной кампании». «Враги Европы не отдыхают, и внешние, и те, что в Испании», — предупредил лидер Гражданской партии. «Согласно отчету компьютерной безопасности компании Trend Micro, избирательная кампания Mакрона была взломана российской хакерской группой Pawn Storm», пишет автор статьи Хавьер Колас.

Рахой ответил, что испанская законность имеет «достаточные» инструменты для «того, чтобы работать демократически», и может обеспечить 21 декабря «полную свободу» на выборах. Хотя он признал, что это вмешательство всё же произошло в других странах, а также отметил, что решения, которые принимаются с точки зрения безопасности, «не учитываются до их принятия», но только после того, как они произвели их последствия.

Автор статьи напоминает, что недавно британский премьер Тереза Мэй прямо обвинила Россию во вмешательстве в дела западных демократий, распространении ложных новостей и использовании информации, как «оружия». «У меня есть сообщение для России: мы знаем, что вы делаете, и вам это не удастся, — сказала Мэй в своей речи в Лондонском Сити. — Вы недооцениваете устойчивость наших демократий, преемственность свободных и открытых обществ и приверженность западных стран и союзов, которые объединяют нас».

Однако в статье также приводится и мнение Кремля на этот счет. «Кремль заявил, что нет никаких доказательств предполагаемого вмешательства России в процессы, происходящие в Каталонии, и назвал обвинение в этом «истерией». Для России все обвинения во вмешательстве, выдвигаемые испанскими СМИ, — «истерия», — пишет Калос.

Министр обороны Мария Долорес Коспедаль подтвердила, что её ведомство противопоставило объявленному вмешательству интернет-пользователей из России и других неевропейских стран в кризис в Каталонии необходимые действия. Автор статьи ссылается также на пресс-секретаря президента Путина — Дмитрия Пескова, который отметил, что, «возможно, это объясняется тем, что в столицах стран, где происходят эти обвинения, будь то Мадрид или Лондон, они не полностью решили свои внутренние проблемы». «Это всего лишь аберрация», — сказал и российский посол в Испании Юрий Корчагин в заявлении, опубликованном 13 ноября, в котором говорится, что Москва не вмешивалась в движение каталонской независимости.