Саратов, 15 ноября, 2017, 19:18 — ИА Регнум. В военном комиссариате Саратовской области прошел областной День призывника и торжественные проводы на военную службу. Как сообщает ИА REGNUM, ежегодно лучшие призывники, которым присвоено воинское звание «рядовой», отправляются в Президентский полк и в воинские части Черноморского флота.

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В торжественном мероприятии приняли участие представители региональной власти, ветераны Великой отечественной войны, Вооруженных Сил и военной службы, Совет высших офицеров при губернаторе Саратовской области, военное духовенство, работники ДОСААФ.

Как отметил в своей приветственной речи врио военного комиссара Саратовской области Валерий Скутельник, в День призывника в вооруженные силы РФ отправляются жители региона, с отличием окончившие высшие учебные заведения, ставшие победителями областных конкурсов по защите своей профессии. Многие из них имеют спортивные разряды по боксу, дзюдо, легкой атлетике, есть кандидаты в мастера спорта по футболу, водным лыжам.

«15 саратовцев отправятся на военную службу в Президентский полк Москвы. Военная служба в Президентском полку всегда считалась престижной и ответственной. И наши земляки-саратовцы считают, что проходить военную службу в элитном и уникальном подразделении Вооружённых сил Российской Федерации — это особая гордость и честь. В этом году на службу в Севастополь отправляется служить 8 саратовцев, число желающих, конечно, во много раз больше. Но на конкурсной основе из всех претендентов отбираются наиболее подготовленные призывники. Трое из них прошли подготовку в региональном отделении ДОСААФ по специальности электромеханик», — сообщил Скутельник.

По данным военкома, всего в проведении молодежно-патриотичекой акции Всероссийский день призывника в Саратовской области приняло участие 26 тыс. граждан допризывного возраста, в том числе более 2 тыс., подлежащих призыву.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года отправятся в войска около 2400 саратовцев, из них большая часть будет проходить военную службу на территории Центрального военного округа. По состоянию на 13 ноября призвано 1600 призывников (66%) и отправлены в войска 550 человек (23%).

На контрактную службу, интерес к которой с каждым годом растет у юношей и девушек, отправились в воинские части МО РФ из области более 8 тыс. человек.

За 10 месяцев этого года отправлены в войска около 1400 человек, и еще 300 саратовцев до конца года пополнят воинские части. 200 призывников с высшим и средне-специальным образованием воспользовались правом заменить военную службу по призыву (1 год) на прохождение военной службы по контракту (2 года)

Напомним, согласно распоряжению президента РФ от 12 ноября 1992 года, в стране ежегодно осенью отмечается Всероссийский день призывника.