Москва, 15 ноября, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информполитике 22 ноября обсудит поправки, предполагающие блокировку звонков от телефонных террористов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») на пленарном заседании

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

«22 ноября в комитете по информполитике будут рассматриваться поправки в закон «О связи» о возможности блокировки трафика, по которому поступают такие телефонные сообщения», — сказал Пискарев.

Госдума отказалась принимать протокольное поручение комитету по безопасности для обращения к Генпрокурору Юрию Чайке и главе ФСБ Александру Бортникову в связи с волной «минирования» в России.

«Если четыре человека уже полтора месяца терроризируют Россию, какие меры предпринимают силовики? Это недостаточно абсолютно, учитывая, что лихорадит всю страну», — отметил депутат Валерий Рашкин (КПРФ).

В профильном комитете сообщили, что располагают полной информацией о телефонном терроризме в России, и протокольное поручение излишне.

«Комитет располагает всей полнотой информации, необходимость отправлять запросы представляется нецелесообразной», — отметил Пискаерев.

С 11 сентября 2017 года из-за заведомо ложных сообщений об актах терроризма более чем на 2,5 тыс. объектах по всей стране были эвакуированы около 1,4 млн человек, отмечают в Госдуме.