Москва, 15 ноября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Съезд российского фольклорного союза обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить целостность коллектива Государственного центра русского фольклора (ГЦРФ). Как заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября сопредседатель правления Российского фольклорного союза Сергей Старостин, штат сотрудников центра намерены сократить вдвое и перевести организацию под ведомство Государственного Российского Дома народного творчества (ГРДНТ). В связи с этим на съезде союза 10 ноября участники написали открытое письмо президенту и создали петицию на имя министра культуры Владимира Мединского с просьбой сохранить автономный статус Государственного центра русского фольклора, оставить центр в помещении федеральной собственности, а также дать возможность проводить в полном объёме ту работу, которую общественность считает делом государственной и стратегической важности. В Роскультпроекте, в составе которого центр находится сейчас, в свою очередь, уверены, что передача ГЦРФ под новый протекторат оправдана и принесёт пользу.

Folkcentr Государственный центр русского фольклора (ГЦРФ)

«По устному распоряжению мы до 1 января находимся в структуре Роскультпроекта. Далее штат сокращают вдвое и переводят в Государственный Российский Дом народного творчества. В настоящее время идёт процесс увольнения сотрудников. Оснований для увольнения и приказов нет. Нас поддерживает Общероссийская общественная организация «Российский фольклорный союз». На Съезде организации её участники (а это ученые, музыковеды, фольклористы) решили написать открытое письмо президенту РФ и создать петицию», — заявил Сергей Старостин.

Согласно тексту петиции, Министерство культуры Российской Федерации в 2016 году лишило центр статуса самостоятельного федерального государственного бюджетного учреждения культуры, подчинив Роскультпроекту в качестве одного из отделов. В октябре 2017 года было принято решение о переподчинении центра Государственному Российскому Дому народного творчества. При этом решено вдвое сократить штат сотрудников, хотя год назад он уже был сокращён в два раза, а также переселить центр фольклора из того помещения, которое он занимает в составе Роскультпроекта.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября генеральный директор Роскультпроекта Олег Иванов, решение передать Государственный центр русского фольклора под ведомство Государственного Российского Дома народного творчества разумно, так как теперь центр будет развиваться в составе профильной организации со схожими задачами.

«Вполне разумно, что центр будет теперь работать и развиваться в составе профильной организации — ГРДНТ, который работает с регионами и хорошо зарекомендовал себя в развитии клубной деятельности и актуализации нематериального наследия. Госзадание на центр фольклора не будет сокращено — в этом нас заверил руководитель департамента Минкультуры Андрей Малышев. Но сколько будет сотрудников — об этом рано судить, это зависит и от самих сотрудников, и от руководства ГРДНТ. Я думаю, что нужно исходить из круга задач, и ещё не должно быть «задваивания» штата», — завил Олег Иванов.

По его словам, Государственный центр русского фольклора необходимо оставить в качестве отдельного подразделения, как это было и в составе Роскультпроекта.

«По-моему, не следует «размазывать» центр по структуре ГРНДТ, но думаю, что этого и не произойдёт, если сохранится весь функционал центра», — добавил он.

Отметим, как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ОНФ, Съезд российского фольклорного союза заявил о готовности расширять деятельность Фольклорного союза и выразил обеспокоенность судьбой Государственного центра русского фольклора, которому предстоит значительное сокращение штата. Члены правления Российского фольклорного союза — сотрудники отдела актуализации нематериального культурного наследия ГЦРФ. Именно этот отдел, вероятнее всего, будет ликвидирован полностью, считает заместитель руководителя Государственного центра русского фольклора по научной работе Екатерина Дорохова. Также, по её мнению, под серьёзной угрозой окажутся ценнейший архив и библиотека.

«Мы считаем действия чиновников Минкультуры по отношению к собственному подведомственному учреждению неправомерными, необоснованными и противоречивыми: готовится к принятию Концепция сохранения и актуализации нематериального культурного наследия, а при этом уничтожается организация, которая её разработала и должна её воплощать», — говорится в открытом письме к президенту.

Добавим, в работе съезда Российского фольклорного союза и в голосовании по открытому письму приняли участие делегаты от 24 регионов России. Всего в Российский фольклорный союз входит около тысячи творческих коллективов из 47 регионов. Это крупная общественная организация, объединяющая любителей русского фольклора. Она создана в 1989 году для изучения и воссоздания фольклорных традиций народов России лидерами фольклорных студенческих и молодежных групп и ученых.

В звуковом, видео‑ и рукописном архивах Государственного центра русского фольклора хранятся записи около 170 000 уникальных произведений народного творчества. В 2017 году разработан и написан проект Концепции сохранения и актуализации нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на период до 2030 года.