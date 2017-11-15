Истра, Московская область, 15 ноября, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обещал главе украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктору Медведчуку повлиять на остановившийся по вине Киева обмен пленными между Украиной и народными республиками Донбасса, сообщает 15 ноября пресс-служба президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин посетил Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь

По словам Виктора Медведчука, украинская сторона не в состоянии выполнять свои обязательства по обмену пленными по принципу «всех на всех», принятые в рамках Минских соглашений.

«У Украины на сегодняшний день возникли сложности выполнения этого принципа, они заключаются в том, что объективно согласно действующему законодательству в настоящее время нельзя реализовать этот принцип в отношении всех, в первую очередь в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления», — заявил Виктор Медведчук.

При этом украинский политик посетовал, что обмены не производятся уже 14 месяцев.

Медведчук попросил Владимира Путина обратиться к лидерам ДНР и ЛНР и активизировать обмен нескольких сот указанных им человек в рамках «первого этапа» обмена.

«Я сделаю всё, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики», — ответил глава российского государства на просьбу Медведчука.

«Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано», — отметил Владимир Путин.

Напомним, встреча Владимира Путина с Виктором Медведчуком произошла 15 ноября в ходе визита президента России с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.

Просьбу Медведчука поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметивший, что ранее этот вопрос неоднократно обсуждался с киевским митрополитом Онуфрием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ДНР и ЛНР неоднократно подчеркивали, что официальный Киев под различными предлогами затягивает процесс обмена пленными и продолжает делить захваченных украинскими силовиками людей на подлежащих и не подлежащих обмену.