Москва, 15 ноября, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Глава правительства России Дмитрий Медведев отшутился на вопрос об участии в выборах президента России в 2018 году, сообщает 15 ноября Life.

Government.ru Дмитрий Медведев

На вопрос корреспондента об участии в выборах в «этом году» Медведев сказал, что в этом году выборов нет. На уточняющий вопрос о выборах 2018 года глава правительства отвечать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, об участии в выборах президента заявили лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая «Дома — 2» Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, предприниматель Рахман Янсуков и лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова.

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13 ноября РБК со ссылкой на федерального чиновника сообщило, что президент России Владимир Путин принял решение об участии в президентских выборах в 2018 году, и в Кремле решается вопрос о том, как и когда главе государства заявить о своем участии.

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