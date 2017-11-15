Ярославль, 15 ноября, 2017, 17:22 — ИА Регнум. В «Доме общества врачей» на Волжской набережной откроется частный музей фарфора имени бывшего директора завода «Техуглерод» Вадима Орлова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила и.о. директора музея Анна Орлова.

Анна Орлова Экспонаты музея

В здании идут реставрационные работа и «Дом общества врачей», который является объектом культурного наследия федерального значения, будет приспособлен под музей. Там будет работать пять выставочных залов с постоянной и временными экспозициями. Коллекция будущего музея насчитывает 4,5 тысячи предметов, которые более 25 лет собирал Вадим Орлов.

«Наиболее значительный раздел коллекции — фарфор частных заводов России. Фарфоровая пластика заводов Гарднера, Попова, Сафронова, Кузнецова, Миклашевского — вот далеко не полный перечень того, что находится в коллекции. Особый интерес представляет ее тематическая направленность — внимание Вадима Орлова неизменно привлекали произведения, посвященные обыденной жизни крестьян и городского простонародья. Коллекция дает достаточно полное представление о путях развития русского фарфора, его взаимосвязях с европейской пластикой и представляет довольно подробную «фарфоровую карту» России», — сказала корреспонденту ИА REGNUM и.о. директора музея Анна Орлова.

Второй по численности раздел коллекции — русское и европейское художественное и бытовое серебро. Наряду с высокохудожественными изделиями ведущих ювелирных домов России здесь представлены предметы, формировавшие бытовую среду как состоятельных людей, так и среднего класса.

Коллекция художественного литья из чугуна Уральских заводов насчитывает около 250 экспонатов, она позволяет проследить практически всю историю развития изящного чугунного литья на Каслинском и Кусинском заводах. Здесь представлены работы Лансере, Баха, Клодта, Обера и других выдающихся русских мастеров. Каждый из разделов содержит немалое количество уникальных и редких предметов. Музей планируют открыть весной 2018 года.