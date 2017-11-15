Севастополь, 15 ноября, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Служители Инкерманского Свято-Климентовского монастыря обратились к губернатору Севастополя с просьбой блокировать возможный проект строительства парка тигров и медведей в карьере вблизи обители. Об этом сообщает пресс-служба монастыря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Russianname Пещеры Инкерманского монастыря

Монахи просят губернатора Дмитрия Овсянникова сохранить «исторический и природный заповедник с древним монастырем». В коллективном обращении говорится «о сохранении и развитии исторического и природного заповедника с древним монастырём, пещерными комплексами, озером и неповторимым ландшафтом берегов реки Чёрная; о необходимости раскрытия огромного историко-культурного потенциала этой местности».

Как сообщало ИА REGNUM, проект создания парка амурских тигров и медведей в заброшенном карьере в Инкермане продвигает директор Корпорации развития Севастополя Олег Николаев.

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В сентябре Николаев заявил, что инвестор — владелец частных крымских зоопарков Олег Зубков — готов вложить в проект 200 млн рублей.

«Это позитивно повлияет на Инкерман. И проект может стать якорным для его комплексного развития», — охарактеризовал перспективы директор Корпорации.

Добавим, что Зубков не раз пытался «зайти» в Севастополь со своим проектом, и дважды получал отказ: как во времена украинских властей, так и при прошлом губернаторе Сергее Меняйло.

В 2014 году монастырь поддержал проект молодежно-патриотического парка на этом месте — в выработанном карьере известняка, который находится вблизи храма. Проект был одобрен градостроительным советом правительства, но не был доведен до воплощения.

Вместе с тем жители Инкермана собрали более тысячи подписей против строительства парка хищников.

В ответ Николаев пообещал «общественные обсуждения» и приглашает к диалогу «историков, экологов и креативщиков».

«Некоторые называют карьер излюбленным местом отдыха местных жителей. Это заметно по многочисленному мусору, оставленному вокруг озера. Озвучивались альтернативные площадки под парк. Но люди недовольны не только инвестпроектом. Чувствуется сильная обида, что район забыли», — написал на странице в соцсети директор после встречи с жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму предприниматель Олег Зубков известен такими проектами, как парк львов «Тайган» и ялтинский зоопарк «Сказка». Кроме того, предприниматель регулярно критикует местные власти «за нападки на его бизнес», а суд Белогорского района приговорил Зубкова к трем годам условно с испытательным сроком на год за избиение охранника «Тайгана».