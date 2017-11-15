Чебоксары, 15 ноября, 2017, 17:16 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается серия обучающих семинаров для приёмных семей. 17 ноября в Чебоксарах с рабочим визитом побывает руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг (г.Москва), который расскажет, как помочь детям с расстройством аутического спектра, сообщил ИА REGNUM председатель Ассоциации замещающих семей Чувашии Тахир Мирджапаров.

Эдвард Мунк. Мертвая мать. 1900

В семинаре примут участиеспециалисты системы образования, социальной защиты, здравоохранения, а также общественные организации Чувашии и Марий Эл. Помимо семинара для специалистов, состоится круглый стол для родителей и пройдут индивидуальные консультации. По итогам семинара планируется создать в Чувашии межсекторную рабочую группы и разработать концепцию комплексного сопровождения детей с ментальными нарушениями.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, распространенность расстройств аутистического спектра составляет 1 случай на 160 детей, по другим данным — 1% от детского населения. В Чувашии количество детей с диагнозом аутизм всего 166. Но среди многих детей-сирот, переживших психотравму и семейное неблагополучие (особенно в раннем детстве), развивается так называемый депривационный, психологический парааутизм. Ключевая роль в помощи детям как с истинным аутизмом, так и вторичным, принадлежит психолого-педагогическим методам», — пояснил Тахир Мирджапаров.

Отметим, что Игорь Шпицберг — специалист международного уровня по данной проблематике. Ранее он подчёркивал, что Россия «нуждается в создании системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и взрослых людей с РАС на протяжении всей жизни».

Напомним, в 2016 году в Чувашии 94,5% сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывались в замещающих семьях (в 2010 году — 80,6%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018−2027 гг. Десятилетием детства в России. Его цель — «совершенствование госполитики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 гг.».

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