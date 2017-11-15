Киев, 15 ноября, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Специфика Украины в том, что всегда, когда она была вместе с Россией, она одерживала блестящие победы. Когда она пыталась выступить против России — терпела поражение. Так замену Верховной радой понятия «Великая Отечественная война» на понятие «Вторая мировая война» прокомментировал для ИА REGNUM заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Командующий 60-й армией генерал-лейтенант И.Д. Черняховский (второй слева) с офицерами штаба на Украине. Октябрь 1943 года

«Украина была частью Советского Союза, украинцы доблестно воевали на фронтах и во многом из-за этого, даже находясь в составе СССР, Украина с самого начала образования Организации Объединенных Наций имела право голоса. Страна-победитель. Но когда они вместо Жлобы и других доблестных украинских военачальников стали прославлять Бандеру и Шухевича, то Украина из страны-победительницы стала быстро превращаться в страну проигравшую.

Если Бандера и Шухевич воевали на стороне нацистов, значит, Украина, которая считает их своими героями, проиграла в этой войне, и по этой логике они, естественно, стали называть ее не Великой Отечественной, а Второй мировой. Но при этом страна из победителя сама своими руками превратила себя в побежденную. Потому теперь их герои — не те, кто выиграл войну, а те, кто в ней проиграл», — говорит эксперт.

Аналитик также отмечает, что такая риторика серьезно сказывается на социальном самочувствии населения.

«Это, может быть, не так заметно, но в их представлении получается, что Украина всё время проигрывала везде. Пусть называют как хотят и дальше продолжают превращать себя в лузеров», — заключил Жарихин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября депутаты Верховной рады приняли законопроект, предоставляющий статус инвалидов войны лицам, получившим инвалидность в результате ранения в зоне так называемой АТО. В тексте документа ряд терминов, в которых содержатся определения «Великая Отечественная война» заменены на термин «Вторая мировая война».

Читайте также: «Для бандеровцев Вторая мировая война не может быть Отечественной»