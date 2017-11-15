Екатеринбург, 15 ноября, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Россия как ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН вправе принимать любые изменения в национальном законодательстве для обеспечения принципа взаимности. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM уральский политик, сопредседатель партии «Российский Общенародный Союз» Евгений Артюх, комментируя ситуацию, связанную с признанием в США российского издания RT иностранным агентом.

Цитата из х/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, Борис Иванов. 1938. СССР «Но если кто с мечом к нам войдёт — от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет русская земля»

«В международных отношениях действует принцип взаимности, то есть, получив по физиономии, принято, если ты можешь себе это позволить, вмазать обидчику в ответ. Россия не банановая республика, а страна — постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерная держава. Посему без оглядки может принимать ответные меры, в том числе внося изменения в национальное законодательство», — заявил политик.

При этом, он отметил определённую непоследовательность в действиях законодателей России.

«С одной стороны, западные СМИ, работающие в России, в случае принятия поправки будут признаваться иностранными агентами. Но с другой стороны, СМИ, зарегистрированные в России и даже имеющие зарубежных учредителей и получающие финансирование из-за рубежа, таковыми признаваться не будут. По-моему, нелогично и выглядит как сиюминутная реакция на ситуацию с RT», — считает Евгений Артюх.

Однако, по его мнению, история с иностранными агентами как в США, так и в России представляется борьбой с ветряными мельницами, так как мы живём в эпоху интернета.

«Мы живём в эпоху интернета, для которого, как известно, нет границ. Исходя из этого, делаю вывод, что сейчас с нашей стороны делается больше жест, дабы ответить американцам публично и громко, но реально на ситуацию в информационном пространстве ни наши действия, ни действия американцев повлиять уже не могут», — убеждён Евгений Артюх.

Он также отметил, что, по его мнению, было бы не лишним признать всех депутатов и чиновников, у кого за рубежом есть активы или проживают дети, иностранными агентами.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума России приняла в третьем чтении закон о СМИ — иностранных агентах. Согласно внесённым изменениям, иностранные средства массовой информации на территории Российской Федерации могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента вне зависимости от правовой формы организации, если они получают иностранное финансирование.

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Отметим, что ряд представителей Совета по правам человека при президенте России назвали данное решение «ответом в режиме Холодной войны».