Как Россия заставила Бухарест дрожать: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Развивать славянский мир: Россия — основа мировой безопасности;
- Бухарест боится референдума: как Москва протянула «отравленное яблоко»;
- У них своя история: почему для бандеровцев Вторая мировая война не может быть Отечественной;
- К каждому — индивидуальный подход: Госдума приняла закон о СМИ-инагентах;
- «Противотеррористическая вакцина»: в Госдуме предлагают ужесточить наказание за телефонный терроризм.